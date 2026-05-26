Deauville

Les rendez-vous des Friendciscaines La Fabrique de Patrimoines en Normandie

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 17:00:00

fin : 2026-09-15 18:00:00

Date(s) :

2026-09-15

Benjamin Findinier, directeur de la Fabrique de Patrimoines en Normandie, invite à découvrir cet établissement qui œuvre au service du territoire régional, de ses habitants et de leurs institutions à travers ses trois pôles.

Benjamin Findinier, directeur de la Fabrique de Patrimoines en Normandie, invite à découvrir cet établissement qui œuvre au service du territoire régional, de ses habitants et de leurs institutions à travers ses trois pôles : l’Ethnopôle de Normandie, le Labo-service de conservation, restauration et imagerie scientifique et le Réseau des musées de Normandie. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Les rendez-vous des Friendciscaines La Fabrique de Patrimoines en Normandie

Benjamin Findinier, Director of the Fabrique de Patrimoines en Normandie, invites you to discover this establishment, which works to serve the region, its inhabitants and their institutions through its three divisions.

L’événement Les rendez-vous des Friendciscaines La Fabrique de Patrimoines en Normandie Deauville a été mis à jour le 2026-05-22 par OT SPL Deauville