Deauville

Les rendez-vous des Friendciscaines Penser le devenir des églises, réflexions d’une étudiante en architecture

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 17:00:00

fin : 2026-09-22 18:00:00

Date(s) :

2026-09-22

Que devient une église lorsque le culte disparaît mais que l’architecture demeure ? Jeanne Lamon, étudiante en architecture, partage son projet de fin d’études consacré à la transformation d’une église désacralisée.

Que devient une église lorsque le culte disparaît mais que l’architecture demeure ? Jeanne Lamon, étudiante en architecture, partage son projet de fin d’études consacré à la transformation d’une église désacralisée. Elle y raconte sa démarche, ses réflexions, ses questionnements et les pistes qu’offre l’architecture pour redonner vie à ces lieux singuliers. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les rendez-vous des Friendciscaines Penser le devenir des églises, réflexions d’une étudiante en architecture

What happens to a church when worship disappears but the architecture remains? Jeanne Lamon, an architecture student, shares her final-year project on the transformation of a desacralised church.

L’événement Les rendez-vous des Friendciscaines Penser le devenir des églises, réflexions d’une étudiante en architecture Deauville a été mis à jour le 2026-05-22 par OT SPL Deauville