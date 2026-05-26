Les rendez-vous des Friendciscaines Penser le devenir des églises, réflexions d’une étudiante en architecture Deauville
Les rendez-vous des Friendciscaines Penser le devenir des églises, réflexions d’une étudiante en architecture Deauville mardi 22 septembre 2026.
Deauville
Les rendez-vous des Friendciscaines Penser le devenir des églises, réflexions d’une étudiante en architecture
Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 17:00:00
fin : 2026-09-22 18:00:00
Date(s) :
2026-09-22
Que devient une église lorsque le culte disparaît mais que l’architecture demeure ? Jeanne Lamon, étudiante en architecture, partage son projet de fin d’études consacré à la transformation d’une église désacralisée.
Que devient une église lorsque le culte disparaît mais que l’architecture demeure ? Jeanne Lamon, étudiante en architecture, partage son projet de fin d’études consacré à la transformation d’une église désacralisée. Elle y raconte sa démarche, ses réflexions, ses questionnements et les pistes qu’offre l’architecture pour redonner vie à ces lieux singuliers. .
Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20
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English : Les rendez-vous des Friendciscaines Penser le devenir des églises, réflexions d’une étudiante en architecture
What happens to a church when worship disappears but the architecture remains? Jeanne Lamon, an architecture student, shares her final-year project on the transformation of a desacralised church.
L’événement Les rendez-vous des Friendciscaines Penser le devenir des églises, réflexions d’une étudiante en architecture Deauville a été mis à jour le 2026-05-22 par OT SPL Deauville
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