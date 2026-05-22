Les rendez-vous des jardins Jardins de La Verrerie Arles

Arles

Les rendez-vous des jardins

Dimanche 24 mai 2026 de 13h30 à 17h. Jardins de La Verrerie 4 Place Léopold Moulias Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 13:30:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Les rendez-vous des jardins, c’est un dimanche par mois dans les jardins de la Verrerie. Au programme du dimanche 27 mai broderie, slam, éco-chantier et découverte des plantes sauvages !

Découvrons le programme du dimanche 24 mai

INITIATION A LA BRODERIE 14h-17h

Un atelier pour découvrir les bases de la broderie et s’initier aux premiers points, dans une ambiance conviviale et créative. Repartons avec nos premiers motifs brodés et l’envie de continuer

avec Jean-Marie, artiste brodeur

(tout public, dès 11 ans, maximum 6 participant·e·s)

✍️ ATELIER D’ECRITURE- SLAM 14h-16h

Écrivons, testons le rythme et la musicalité des mots pour s’initier au slam, affirmer une voix, et partager des textes sensibles, personnels ou engagés

avec Fenixio, artiste slameur

(tout public, dès 10 ans, maximum 10 participant·e·s)

ÉCO-CHANTIER FABRICATION DE MEUBLES EN PALETTES 14h-17h

Fabriquons des canapés en palettes à partir de matériaux récupérés, pour leur offrir une seconde vie et en profiter à la guinguette cet été

avec Georges, menuisier upcycling

(tout public, dès 15 ans, maximum 5 participant·e·s)

A LA DECOUVERTE DES SAUVAGES DU JARDINS 14h-16h

Découvrons les plantes sauvages du jardin, leurs bienfaits et leurs propriétés souvent méconnues. Une invitation à regarder autrement ce qui pousse librement autour de nous

avec Marine, référente nature du tiers-lieu

(tout public, en continu pendant 2h)

La guinguette sera ouverte de 13h30 à 17h avec des boissons rafraîchissantes et un gâteau bio et fait maison. Les pics-nics dans les jardins sont bienvenus !



Les ateliers sont gratuits pour les adhérent.e.s adhésion annuelle à prix libre à partir de 1€ en ligne ou sur place le Jour J



Pour s’inscrire aux ateliers, c’est sur place ou directement ici https://www.helloasso.com/…/rendez-vous-des-jardins-du…

Ou par mail à programmation@laverreriearles.fr

Le programme détaillé de tous les ateliers est disponible en ligne https://laverreriearles.fr/rendez-vous-des-jardins-du…/



Accès recommandé à pied, en bus (n°5 arrêt Verrerie) ou en vélo. Peu de stationnement voiture à proximité.

Les ateliers ont lieu en extérieur prévoir des vêtements adaptés !

Et si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter: programmation@laverreriearles.fr ! .

Jardins de La Verrerie 4 Place Léopold Moulias Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 49 98 35 86 programmation@laverreriearles.fr

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English :

Les rendez-vous des jardins takes place one Sunday a month in the Verrerie gardens. On the program for Sunday May 27: embroidery, slam, eco-workshop and discovery of wild plants!

L’événement Les rendez-vous des jardins Arles a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme d’Arles