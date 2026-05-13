Randonnée étoilée, Musée de la Camargue, Arles

Randonnée étoilée Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la Camargue Bouches-du-Rhône

Prévoir lampe torche, anti moustiques, bonnes chaussures, eau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Le Musée de la Camargue propose une Randonnée étoilée sur le sentier du mas du Pont de Rousty.

Après la visite du musée, départ pour le sentier à 20h30 .

Balade commentée accompagnée des Astronomes du Pays d’Arles.

Le musée et ses expositions sont ouverts gratuitement de 19h à 00h.

Tables de piques-niques autour du musée.

Navettes au départ du centre ville d’Arles, toutes les 45 min

Musée de la Camargue Pont de Rousty, 13200 Arles, France Arles 13200 Albaron Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 33490971082 http://www.museedelacamargue.com [{« type »: « phone », « value »: « 0490971082 »}, {« owner »: {« uid »: 23241722, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: « 0 », « bookingContact »: « musee@parc-camargue.fr », « venueId »: 152001, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 100 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779552000000, « id »: 1}], « category »: « VISITE_GUIDEE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] Exposition permanente « Le fil de l’eau, le fil du temps » qui traite des problématiques contemporaines au regard de l’histoire de ce territoire. Collections archéologiques, pièces historiques, installations interactives, ludiques, sonores, vidéos et œuvres d’art contemporaines invitent petits et grands à surfer entre passé, présent et futur, loin des clichés véhiculés. L’espace « La Camargue en images » est quant à lui entièrement dédié à la représentation de la Camargue via la photographie et le cinéma. Les expositions temporaires approfondissent des sujets d’actualité comme la gestion de l’eau, l’identité, l’image, le sel, les changements climatiques… Parking gratuit, desservi par le bus A50

Le Musée de la Camargue propose une Randonnée étoilée sur le sentier du mas du Pont de Rousty.

©PNRC