Découverte de la Tour du Valat Sambuc Arles

Découverte de la Tour du Valat

Mercredi 13 mai 2026 de 9h à 12h. Sambuc Cour du mas de la Tour du Valat Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2026-05-13 09:00:00

fin : 2026-05-13 12:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Partez à la découverte d’une Réserve Naturelle Régionale.

Habituellement fermé au public le reste de l’année, entre sansouires, montilles et marais, partez pour une déambulation au cœur de la Réserve Naturelle Régionale de la Tour du Valat. Cette visite sera l’occasion d’aller à la rencontre des milieux, de la flore et de la faune en abordant les différentes modalités de gestion de ce site protégé de 2 163 hectares.



Prévoir chaussures de marche, eau, antimoustique, jumelles. .

Sambuc Cour du mas de la Tour du Valat Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Discover a Regional Nature Reserve.

