à l’écoute des oiseaux de la roselière et du butor étoilé Arles

à l’écoute des oiseaux de la roselière et du butor étoilé

Jeudi 14 mai 2026 de 5h à 9h. Marais du Vigueirat Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Partez à l’écoute des oiseaux de la roselière et du butor accompagné d’un guide naturaliste.

Au petit matin, un véritable concert anime les roselières de Camargue. Dans le soleil levant, partez à l’écoute de cette faune aussi bruyante que fugace. En compagnie d’un guide naturaliste, vous partirez en minibus dans le cœur de la RNN. Après une marche d’approche, vous vous installerez à l’affut dans un observatoire donnant sur une roselière, à la recherche des oiseaux paludicoles les plus discrets.



Prévoir Protections contre les moustiques et chaussures de marche. Jumelles ou autre matériel d’optique recommandés. .

Marais du Vigueirat Arles 13104 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Listen out for reedbed birds and bitterns, accompanied by a naturalist guide.

