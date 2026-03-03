à l’écoute des oiseaux de la roselière et du butor étoilé Arles
à l’écoute des oiseaux de la roselière et du butor étoilé Arles jeudi 14 mai 2026.
à l’écoute des oiseaux de la roselière et du butor étoilé
Jeudi 14 mai 2026 de 5h à 9h. Marais du Vigueirat Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 05:00:00
fin : 2026-05-14 09:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Partez à l’écoute des oiseaux de la roselière et du butor accompagné d’un guide naturaliste.
Au petit matin, un véritable concert anime les roselières de Camargue. Dans le soleil levant, partez à l’écoute de cette faune aussi bruyante que fugace. En compagnie d’un guide naturaliste, vous partirez en minibus dans le cœur de la RNN. Après une marche d’approche, vous vous installerez à l’affut dans un observatoire donnant sur une roselière, à la recherche des oiseaux paludicoles les plus discrets.
Prévoir Protections contre les moustiques et chaussures de marche. Jumelles ou autre matériel d’optique recommandés. .
Marais du Vigueirat Arles 13104 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Listen out for reedbed birds and bitterns, accompanied by a naturalist guide.
L’événement à l’écoute des oiseaux de la roselière et du butor étoilé Arles a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme d’Arles