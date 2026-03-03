Visite en calèche et animation taurine Marais du Vigueirat Arles
Mercredi 13 mai 2026 de 10h à 12h30. Marais du Vigueirat Arles Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-05-13 10:00:00
fin : 2026-05-13 12:30:00
2026-05-13
En calèche, vous découvrirez le coeur de la réserve naturelle, ses paysages, sa faune et sa flore, puis vous irez à la rencontre de la manade Vallat et de ses gardians à cheval, qui vous présentera son troupeau de taureaux Camargue, suivi d’une démonstration de tri du bétail, et du verre de l’amitié.
• Au plus près des taureaux et chevaux Camargue
• Une rencontre avec le manadier et ses gardians à cheval
• Le verre de l’amitié offert en fin de visite .
Marais du Vigueirat Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
In a horse-drawn carriage, you’ll discover the heart of the nature reserve, its landscapes, fauna and flora.
