Visite en calèche et animation taurine Marais du Vigueirat Arles

Visite en calèche et animation taurine

Mercredi 13 mai 2026 de 10h à 12h30. Marais du Vigueirat Arles Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 10:00:00

fin : 2026-05-13 12:30:00

Date(s) :

2026-05-13

En calèche, vous découvrirez le coeur de la réserve naturelle, ses paysages, sa faune et sa flore, puis vous irez à la rencontre de la manade Vallat et de ses gardians à cheval, qui vous présentera son troupeau de taureaux Camargue, suivi d’une démonstration de tri du bétail, et du verre de l’amitié.



• Au plus près des taureaux et chevaux Camargue

• Une rencontre avec le manadier et ses gardians à cheval

• Le verre de l’amitié offert en fin de visite .

Marais du Vigueirat Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

In a horse-drawn carriage, you’ll discover the heart of the nature reserve, its landscapes, fauna and flora.

L’événement Visite en calèche et animation taurine Arles a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme d’Arles