Visiter le Haras des Bruns au coeur d’une manade Elevage Marie Tardieu Arles

Visiter le Haras des Bruns au coeur d’une manade

Elevage Marie Tardieu 4104 Chemin des bruns Arles Bouches-du-Rhône

Au Haras des bruns, on élève des pur-sang lusitaniens, magnifiques chevaux originaires du Portugal.

Elevés, de manière traditionnelle avec des taureaux, tout comme dans leur berceau d’origine. Découvrez son mode d’élevage et ses particularités qui en font un cheval d’exception.

Un domaine remarquable entre Crau et Camargue qui abrite les Marais de Coustière, une zone humide particulière en Méditerranée. Ces zones exploitées principalement pour l’élevage extensif de taureaux et de chevaux sont essentielles pour le maintien de la biodiversité. D’ailleurs, saviez vous que le Ribatejo dont est originaire le Lusitanien, présente de nombreuses ressemblances avec la Camargue? qui en font des régions sœurs , allant même jusqu’à être surnommée la Camargue portugaise . Des ressemblances qui découlent de leur géographie et de leurs traditions créant un lien fort entre l’homme et la nature.

En fin de visite, dégustation des vins de l’Isle Saint Pierre et de charcuterie AOP taureau Camargue. .

Elevage Marie Tardieu 4104 Chemin des bruns Arles 13104 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Haras des bruns breeds Lusitano thoroughbreds, magnificent horses originally from Portugal.

