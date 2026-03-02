Elevage et biodiversité avec les balades de Mag Mas-Thibert Arles

Elevage et biodiversité avec les balades de Mag

Mercredi 13 mai 2026 de 9h à 11h30.

Arriver 20min avant la balade.

Samedi 16 mai 2026 de 9h à 11h30.

Arriver 20min avant la balade.

Dimanche 17 mai 2026 de 9h à 11h30.

Arriver 20min avant la balade. Mas-Thibert La Cour des Boeufs Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 09:00:00

fin : 2026-05-13 11:30:00

Date(s) :

2026-05-13 2026-05-16 2026-05-17

Découverte de l’élevage et de la biodiversité en se baladant avec Magalie.

Entre Crau et Camargue, Magali vous propose la découverte de cette propriété familiale où l’élevage extensif de taureaux espagnols et chevaux Camargue participe au maintien de milieux naturels à la biodiversité exceptionnelle.

Au cours de la balade sur la remorque aménagée, vous découvrirez les prairies humides et les marais à marisque, une zone humide remarquable classée Site Natura 2000. Principalement alimentés par la nappe phréatique de la Crau, ces marais sont fréquentés par de nombreuses espèces d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens.



Profondément attachée à cette terre qui l’a vu naître, Mag vous en livrera tous les secrets. .

Mas-Thibert La Cour des Boeufs Arles 13104 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover animal husbandry and biodiversity on a walk with Magalie.

L’événement Elevage et biodiversité avec les balades de Mag Arles a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme d’Arles