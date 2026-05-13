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LUMA Arles / Balade-atelier « Les bestioles du parc », LUMA Arles, Arles

LUMA Arles / Balade-atelier « Les bestioles du parc », LUMA Arles, Arles

LUMA Arles / Balade-atelier « Les bestioles du parc », LUMA Arles, Arles samedi 23 mai 2026.

Lieu : LUMA Arles

Adresse : 35 avenue victor hugo Arles

Ville : 13200 Arles

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : Visite gratuite, réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.

LUMA Arles / Balade-atelier « Les bestioles du parc » Samedi 23 mai, 17h45 LUMA Arles Bouches-du-Rhône

Visite gratuite, réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:45:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T17:45:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Cette balade sera l’occasion pour les plus petits de partir à l’aventure dans le parc paysager de LUMA Arles à la rencontre de ses divers habitants. Petit à petit, ils se fabriqueront eux‑mêmes leurs propres ailes qu’ils orneront d’éléments récoltés çà et là.

Visite gratuite, réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.

Horaires : 17h45 / 18h45 / 19h45

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Cette balade sera l’occasion pour les plus petits de partir à l’aventure dans le parc paysager de LUMA Arles à la rencontre de ses divers habitants. Petit à petit, ils se fabriqueront eux‑mêmes leurs…

© Victor & Simon / Grégoire d’Ablon

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