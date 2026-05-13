LUMA Arles / Balade-atelier « Les bestioles du parc », LUMA Arles, Arles

LUMA Arles / Balade-atelier « Les bestioles du parc » Samedi 23 mai, 17h45 LUMA Arles Bouches-du-Rhône

Visite gratuite, réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:45:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:45:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Cette balade sera l’occasion pour les plus petits de partir à l’aventure dans le parc paysager de LUMA Arles à la rencontre de ses divers habitants. Petit à petit, ils se fabriqueront eux‑mêmes leurs propres ailes qu’ils orneront d’éléments récoltés çà et là.

Visite gratuite, réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.

Horaires : 17h45 / 18h45 / 19h45

LUMA Arles 35 avenue victor hugo Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.luma.org/fr/1456-evenements/13081-balade-atelier-les-bestioles-du-parc/info »}]

Cette balade sera l’occasion pour les plus petits de partir à l’aventure dans le parc paysager de LUMA Arles à la rencontre de ses divers habitants. Petit à petit, ils se fabriqueront eux‑mêmes leurs…

© Victor & Simon / Grégoire d’Ablon