Le festival de la Camargue

Du mercredi 13 au dimanche 17 mai 2026. Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-13

Pour sa 18e édition, le Festival de la Camargue vous donne rendez-vous dans toute la Camargue, au cœur d’un territoire façonné par l’eau, le vent et le vivant.

Le festival mettra aussi en lumière les zones humides et la biodiversité, avec un focus sur la coopération récemment signée entre la Réserve de Biosphère de Camargue et la Réserve de Biosphère de la Ciénaga de Zapata à Cuba.



Un rendez-vous pour découvrir, échanger et s’engager en faveur du vivant. .

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 71 44 23 contact@festival-camargue.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For its 18th edition, the Festival de la Camargue takes you all over the Camargue, to the heart of a land shaped by water, wind and life.

L’événement Le festival de la Camargue Arles a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme d’Arles