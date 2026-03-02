Sortie aux Marais de Beauchamp

Mercredi 13 mai 2026 de 8h à 12h. parking derrière le stade de Pont de Crau Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 08:00:00

fin : 2026-05-13 12:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Une sortie aux Marais de Beauchamp en compagnie d’Anaîs Cheiron.

Les Marais de Beauchamp sont un véritable trait d’union entre la Camargue et les Alpilles. Le temps d’une balade avec Anaïs Cheiron, la gestionnaire du site, découvrez l’avifaune exceptionnelle des marais de Beauchamp et les mesures de gestion mises en place pour préserver ce site périurbain.



Prévoir Jumelles, chapeau, protection solaire, anti-moustique, eau .

parking derrière le stade de Pont de Crau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 71 44 23 contact@festival-camargue.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An outing to the Beauchamp Marshes with Anaîs Cheiron.

L’événement Sortie aux Marais de Beauchamp Arles a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme d’Arles