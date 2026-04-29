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LUMA Arles Les visites éclair Parc des Ateliers Arles

LUMA Arles Les visites éclair Parc des Ateliers Arles samedi 23 mai 2026.

Lieu : Parc des Ateliers

Adresse : 35, avenue Victor Hugo

Ville : 13200 Arles

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Arles

LUMA Arles Les visites éclair

Samedi 23 mai 2026 de 18h à 0h.
Dernière entrée 23h30. Parc des Ateliers 35, avenue Victor Hugo Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Laissez-vous guider à travers les nouvelles expositions par les médiateur·rices culturel·les de LUMA Arles.   .

Parc des Ateliers 35, avenue Victor Hugo Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

L’événement LUMA Arles Les visites éclair Arles a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme d’Arles

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