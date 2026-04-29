LUMA Arles Les visites éclair Parc des Ateliers Arles
LUMA Arles Les visites éclair Parc des Ateliers Arles samedi 23 mai 2026.
Arles
LUMA Arles Les visites éclair
Samedi 23 mai 2026 de 18h à 0h.
Dernière entrée 23h30. Parc des Ateliers 35, avenue Victor Hugo Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 00:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Laissez-vous guider à travers les nouvelles expositions par les médiateur·rices culturel·les de LUMA Arles. .
Parc des Ateliers 35, avenue Victor Hugo Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
L’événement LUMA Arles Les visites éclair Arles a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme d’Arles
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