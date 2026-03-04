Vénus au fil d’Arles, Musée départemental Arles antique, Arles

Vénus au fil d’Arles Samedi 23 mai, 17h00 Musée départemental Arles antique Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

À l’occasion de l’exposition temporaire « Le passage de Vénus » qui ouvrira ses portes le 24 avril 2026 au MDAA, l’équipe médiation du musée a souhaité s’associer à deux autres musées de la ville : le museon Arlaten et le musée Réattu. Il s’agit de rendre plus concrète la lecture d’une sculpture antique emblématique pour la ville : la Vénus d’Arles.

Tout au long de l’année, les élèves de 6ᵉ3 du collège Van Gogh se plongeront dans l’histoire de cette statue pour en proposer des mises en scène originales sous forme de 6 dioramas retraçant le parcours de la célèbre sculpture arlésienne dans le temps et dans l’espace.

Pour cette Nuit des musées 2026 exceptionnellement placée sous le signe de Vénus, les élèves inviteront les visiteurs à parcourir la ville d’Arles, à la rencontre de la statue et de leurs créations. En passant par les trois musées partenaires, les visiteurs collecteront des photographies prises par les élèves et composeront leur propre album-photo de la Vénus d’Arles.

Musée départemental Arles antique Presqu'île du Cirque romain 13200 Arles Arles 13200 Barriol Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

La classe, l’œuvre !

MDAA – Samantha Bousquet