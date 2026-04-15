Les rendez-vous des jardins, Jardins de La Verrerie, Arles

Les rendez-vous des jardins Dimanche 24 mai, 13h30 Jardins de La Verrerie Bouches-du-Rhône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T13:30:00+02:00 – 2026-05-24T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T13:30:00+02:00 – 2026-05-24T17:00:00+02:00

Les rendez-vous des jardins, c’est un dimanche une fois par mois dans les jardins de la Verrerie à Arles (quartier de Trinquetaille).

C’est l’occasion de découvrir les activités du tiers-lieu citoyen installé sur le site, de faire ensemble et de (re)tisser du lien avec la nature … et entre nous !

Le programme du dimanche 24 mai sortira bientôt, en attendant n’hésitez pas à noter la date dans votre agenda ;)

Jardins de La Verrerie Chemin de la verrerie, Arles Arles 13200 Trinquetaille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « programmation@laverreriearles.fr »}]

Des ateliers pour petits et grands en plein air jardin jardinage

Graphisme : A. Quinto/F. Lacotte sur une proposition graphique de Droit de Regard