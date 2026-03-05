Les rendez-vous du dimanche rencontre sensible avec la peinture réaliste Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Autun
Les rendez-vous du dimanche rencontre sensible avec la peinture réaliste Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Autun dimanche 3 mai 2026.
Autun
Les rendez-vous du dimanche rencontre sensible avec la peinture réaliste
Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Impasse Rollet Autun Saône-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 16:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Chaque premier dimanche du mois, un membre de l’équipe de la direction des Musées et du Patrimoine partage un coup de coeur ou une part de son métier, avant de poursuivre la discussion en partageant une petite collation. En ce début du mois de mai, nous vous proposons une rencontre sensible avec la peinture réaliste. .
Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Impasse Rollet Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 09 15 museum@autun.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les rendez-vous du dimanche rencontre sensible avec la peinture réaliste
L’événement Les rendez-vous du dimanche rencontre sensible avec la peinture réaliste Autun a été mis à jour le 2026-04-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
À voir aussi à Autun (Saône-et-Loire)
- Conférence Etre grand reporter aujourd’hui, par Dominique Derda, grand reporter. Hexagone (Salle Gobetti ) Autun 24 avril 2026
- Le monde des dinosaures Parc des expositions Autun 25 avril 2026
- Grande Bourse aux livres d’Amnesty Autun Grande Salle de l’Hexagone Autun 25 avril 2026
- Le monde des dinosaures Parc des expositions Autun 25 avril 2026
- Lectures par le groupe écouter-lire j’ai descendu dans mon jardin Place du Champ-de-Mars Autun 25 avril 2026