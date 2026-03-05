Les rendez-vous du dimanche rencontre sensible avec la peinture réaliste Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Autun

Autun

Les rendez-vous du dimanche rencontre sensible avec la peinture réaliste

Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Impasse Rollet Autun Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 16:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Chaque premier dimanche du mois, un membre de l’équipe de la direction des Musées et du Patrimoine partage un coup de coeur ou une part de son métier, avant de poursuivre la discussion en partageant une petite collation. En ce début du mois de mai, nous vous proposons une rencontre sensible avec la peinture réaliste. .

Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Impasse Rollet Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 09 15 museum@autun.com

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English : Les rendez-vous du dimanche rencontre sensible avec la peinture réaliste

L’événement Les rendez-vous du dimanche rencontre sensible avec la peinture réaliste Autun a été mis à jour le 2026-04-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)