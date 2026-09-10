Les rendez-vous du jeu vidéo, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes
mercredi 21 octobre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes
Informations pratiques
Les rendez-vous du jeu vidéo Mercredi 21 octobre, 16h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T16:00:00+02:00 – 2026-10-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-21T16:00:00+02:00 – 2026-10-21T18:00:00+02:00
Découverte de jeux vidéo sur grand écran.
Pour les enfants et adolescents, habitués ou curieux, dans une ambiance décontractée.
À partir de 7 ans
Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240415400 »}]
Découverte de jeux vidéo sur grand écran. Pour les enfants et adolescents, habitués ou curieux, dans une ambiance décontractée. À partir de 7 ans
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