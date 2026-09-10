Les rendez-vous du jeu vidéo, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Informations pratiques

Les rendez-vous du jeu vidéo Mercredi 21 octobre, 16h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T16:00:00+02:00 – 2026-10-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-21T16:00:00+02:00 – 2026-10-21T18:00:00+02:00

Découverte de jeux vidéo sur grand écran.

Pour les enfants et adolescents, habitués ou curieux, dans une ambiance décontractée.

À partir de 7 ans

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240415400 »}]

Découverte de jeux vidéo sur grand écran. Pour les enfants et adolescents, habitués ou curieux, dans une ambiance décontractée. À partir de 7 ans