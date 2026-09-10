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Les rendez-vous du jeu vidéo, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

mercredi 21 octobre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes

Les rendez-vous du jeu vidéo, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Lisa Bresner
Adresse
23 boulevard Emile Romanet
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Les rendez-vous du jeu vidéo Mercredi 21 octobre, 16h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T16:00:00+02:00 – 2026-10-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-21T16:00:00+02:00 – 2026-10-21T18:00:00+02:00

Découverte de jeux vidéo sur grand écran.
Pour les enfants et adolescents, habitués ou curieux, dans une ambiance décontractée.
À partir de 7 ans

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240415400 »}]
Découverte de jeux vidéo sur grand écran. Pour les enfants et adolescents, habitués ou curieux, dans une ambiance décontractée. À partir de 7 ans

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