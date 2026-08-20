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Les rendez-vous du jeu vidéo : Super Mario Bros. Wonder, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

mercredi 2 décembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes

Les rendez-vous du jeu vidéo : Super Mario Bros. Wonder, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Floresca Guépin
Adresse
15 rue de la Haluchère
Ville
44319 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Les rendez-vous du jeu vidéo : Super Mario Bros. Wonder Mercredi 2 décembre, 16h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-02T16:00:00+01:00 – 2026-12-02T18:00:00+01:00
Fin : 2026-12-02T16:00:00+01:00 – 2026-12-02T18:00:00+01:00

Mario et ses amis s’embarquent dans une nouvelle aventure haute en couleurs et pleine de surprises !
Pour les enfants et adolescents, habitués ou curieux, dans une ambiance décontractée.
À partir de 7 ans

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240934160 »}]
Mario et ses amis s’embarquent dans une nouvelle aventure haute en couleurs et pleine de surprises ! Pour les enfants et adolescents, habitués ou curieux, dans une ambiance décontractée.

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