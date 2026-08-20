Les rendez-vous du jeu vidéo : Super Mario Bros. Wonder, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Informations pratiques

Les rendez-vous du jeu vidéo : Super Mario Bros. Wonder Mercredi 2 décembre, 16h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-02T16:00:00+01:00 – 2026-12-02T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-02T16:00:00+01:00 – 2026-12-02T18:00:00+01:00

Mario et ses amis s’embarquent dans une nouvelle aventure haute en couleurs et pleine de surprises !

Pour les enfants et adolescents, habitués ou curieux, dans une ambiance décontractée.

À partir de 7 ans

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240934160 »}]

Mario et ses amis s’embarquent dans une nouvelle aventure haute en couleurs et pleine de surprises ! Pour les enfants et adolescents, habitués ou curieux, dans une ambiance décontractée.