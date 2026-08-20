Les rendez-vous du jeu vidéo : Super Smash Bros. Ultimate, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Informations pratiques

Les rendez-vous du jeu vidéo : Super Smash Bros. Ultimate Mercredi 4 novembre, 16h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-04T16:00:00+01:00 – 2026-11-04T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-04T16:00:00+01:00 – 2026-11-04T18:00:00+01:00

Entrez dans l’arène et choisissez parmi une soixantaine de combattants issus des plus grandes séries de jeux vidéo pour triompher.

Pour les enfants et adolescents, habitués ou curieux, dans une ambiance décontractée.

À partir de 7 ans

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240934160 »}]

Entrez dans l’arène et choisissez parmi une soixantaine de combattants issus des plus grandes séries de jeux vidéo pour triompher. Pour les enfants et adolescents, dans une ambiance décontractée.