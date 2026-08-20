Les rendez-vous du jeu vidéo : Super Smash Bros. Ultimate, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes
mercredi 4 novembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes
Informations pratiques
Les rendez-vous du jeu vidéo : Super Smash Bros. Ultimate Mercredi 4 novembre, 16h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-04T16:00:00+01:00 – 2026-11-04T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-04T16:00:00+01:00 – 2026-11-04T18:00:00+01:00
Entrez dans l’arène et choisissez parmi une soixantaine de combattants issus des plus grandes séries de jeux vidéo pour triompher.
Pour les enfants et adolescents, habitués ou curieux, dans une ambiance décontractée.
À partir de 7 ans
Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240934160 »}]
Entrez dans l’arène et choisissez parmi une soixantaine de combattants issus des plus grandes séries de jeux vidéo pour triompher. Pour les enfants et adolescents, dans une ambiance décontractée.
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