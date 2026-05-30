LES RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE Ciné-théâtre la Forge Villefort
LES RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE Ciné-théâtre la Forge Villefort dimanche 11 octobre 2026.
Villefort
LES RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Ciné-théâtre la Forge 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Envoyer paître au XVIIIe siècle
Conférences de Bruno Jaudon, enseignant à la FDE de Mende
• Bêtes à laine et bêtes à cornes sur le Mont-Lozère et en Hautes-Cévennes
Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire Mende et Lot en Gévaudan. En partenariat avec l’Office de tourisme Mont-Lozère
Envoyer paître au XVIIIe siècle
Conférences de Bruno Jaudon, enseignant à la FDE de Mende, université de Montpellier, chercheur associé à Avignon Université.
Dans le cadre de l’année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux 2026 , suivez le bétail élevé par les paysans lozériens de jadis. Découvrez à quel point les questions pastorales étaient au cœur de la vie économique et sociale de chaque village et de chaque exploitation
agricole à partir d’exemples locaux et de documents d’époque. Comment tirer part d’un environnement pétri de contraintes lorsque les habitants sont deux fois plus nombreux qu’aujourd’hui ? Règles du jeu, tensions, apaisements, petits conflits du quotidien, saisonnalité
comment trouver un équilibre pour vivre au pays ? Une dégustation de produits locaux clôturera cette plongée dans nos campagnes, l’occasion de poursuivre les échanges avec le conférencier.
• Bêtes à laine et bêtes à cornes sur le Mont-Lozère et en Hautes-Cévennes
Dimanche 11 octobre, 10h30
La forge, Villefort
Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire Mende et Lot en Gévaudan. En partenariat avec l’Office de tourisme Mont-Lozère .
Ciné-théâtre la Forge 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 84 32 42 38
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English :
Sending out grazing animals in the 18th century
Lectures by Bruno Jaudon, teacher at the FDE in Mende
? Wool animals and horned animals on Mont-Lozère and in the Hautes-Cévennes
Organized by Pays d’Art et d’Histoire Mende et Lot en Gévaudan. In partnership with Office de tourisme Mont-Lozère
L’événement LES RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE Villefort a été mis à jour le 2026-05-30 par 48-OT Mont Lozere
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