La Forest-Landerneau

Les Rendez-Vous Pépites Balade contée Fontaines et Lavoirs La Porteuse d’Eau

parking de l’église La Forest-Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 15:00:00

fin : 2026-07-30 16:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Dans le cadre de nos “Rendez-vous Pépites”, venez participer le temps d’un après-midi, à la balade contée Fontaines et Lavoirs: La Porteuse d’Eau , conduite par Patricia Sanchez.

Elle est à la fois conteuse, voyageuse et aime raconter ses histoires sur tous les territoires.

La balade contée sera suivie d’un goûter offert par l’Office de tourisme.

– Tout public, à partir de 6 ans

– Rendez-vous au parking de l’église à côté du restaurant La Capsule.

– Inscription obligatoire à l’office de tourisme.

– Nombre de places limité. .

parking de l’église La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 13 09

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English : Les Rendez-Vous Pépites Balade contée Fontaines et Lavoirs La Porteuse d’Eau

L’événement Les Rendez-Vous Pépites Balade contée Fontaines et Lavoirs La Porteuse d’Eau La Forest-Landerneau a été mis à jour le 2026-04-30 par OT LANDERNEAU DAOULAS