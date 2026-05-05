Les Rendez-Vous Pépites Balade contée Fontaines et Lavoirs La Porteuse d’Eau La Forest-Landerneau
Les Rendez-Vous Pépites Balade contée Fontaines et Lavoirs La Porteuse d’Eau La Forest-Landerneau jeudi 30 juillet 2026.
La Forest-Landerneau
Les Rendez-Vous Pépites Balade contée Fontaines et Lavoirs La Porteuse d’Eau
parking de l’église La Forest-Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 15:00:00
fin : 2026-07-30 16:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Dans le cadre de nos “Rendez-vous Pépites”, venez participer le temps d’un après-midi, à la balade contée Fontaines et Lavoirs: La Porteuse d’Eau , conduite par Patricia Sanchez.
Elle est à la fois conteuse, voyageuse et aime raconter ses histoires sur tous les territoires.
La balade contée sera suivie d’un goûter offert par l’Office de tourisme.
– Tout public, à partir de 6 ans
– Rendez-vous au parking de l’église à côté du restaurant La Capsule.
– Inscription obligatoire à l’office de tourisme.
– Nombre de places limité. .
parking de l’église La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 13 09
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English : Les Rendez-Vous Pépites Balade contée Fontaines et Lavoirs La Porteuse d’Eau
L’événement Les Rendez-Vous Pépites Balade contée Fontaines et Lavoirs La Porteuse d’Eau La Forest-Landerneau a été mis à jour le 2026-04-30 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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