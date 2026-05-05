Les rendez-vous vélo de la CoVe – « La Gare Numérique », Gare Numérique, Carpentras

Les rendez-vous vélo de la CoVe – « La Gare Numérique » Samedi 23 mai, 10h00 Gare Numérique Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

Le 23 mai, rendez-vous à la Gare numérique pour une journée conviviale et festive autour du vélo !

Au programme : un atelier d’auto-réparation pour apprendre à entretenir votre vélo en toute autonomie, un espace mini-vélos pour petits et grands, le célèbre vélo smoothie de la CoVe, des courts-métrages autour du vélo, et encore quelques surprises…

Une belle occasion de venir partager, découvrir et s’amuser autour de la mobilité à vélo !

Gare Numérique 100 avenue de la Gare 84200 Carpentras Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les équipes de la CoVe se mettent à vélo : découvrez les différentes actions organisées autour du vélo tout au long du mois de mai