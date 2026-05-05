Tous à vélo à Carpentras, Parvis de l’Hôtel Dieu, Carpentras

Tous à vélo à Carpentras Samedi 23 mai, 10h00, 12h00 Parvis de l’Hôtel Dieu Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T12:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Parvis de l’Hôtel Dieu Carpentras Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Journée d’animations festives et familiales autour du vélo