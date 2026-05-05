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Tous à vélo à Carpentras, Parvis de l’Hôtel Dieu, Carpentras

Tous à vélo à Carpentras, Parvis de l’Hôtel Dieu, Carpentras samedi 23 mai 2026.

Lieu : Parvis de l'Hôtel Dieu

Adresse : Carpentras

Ville : 84200 Carpentras

Département : Vaucluse

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tous à vélo à Carpentras Samedi 23 mai, 10h00, 12h00 Parvis de l’Hôtel Dieu Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T12:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Parvis de l’Hôtel Dieu Carpentras Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Journée d’animations festives et familiales autour du vélo

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