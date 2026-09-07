Les réserves de la médiathèque Etienne Caux, Médiathèque Etienne Caux, Saint-Nazaire

Informations pratiques

Les réserves de la médiathèque Etienne Caux Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30, 16h00 Médiathèque Etienne Caux Loire-Atlantique

Les réservations (obligatoires). Se présenter 5 min avant le départ de la visite. Le public restera en station debout pendant l’heure de la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La médiathèque ouvre exceptionnellement ses réserves au public !

Depuis 2024, la médiathèque de Saint-Nazaire ouvre ses portes pour les Journées européennes du patrimoine, dévoilant ses précieuses réserves composées de près de 40 000 ouvrages, dont certains remontent au 17ème siècle.

Cette année, la découverte exceptionnelle des magasins habituellement fermés au public mettra à l’honneur les ouvrages du 18ème siècle ainsi que les fonds anciens et contemporains consacrés à la mer, à la navigation et à la construction navale.

Une occasion unique d’explorer l’héritage maritime de notre territoire à travers des documents rares et précieux.

Médiathèque Etienne Caux Médiathèque Etienne Caux Saint-Nazaire 44600 Centre Halles Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.saintnazaireagglo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 44 73 45 60 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@saintnazaire.fr »}]

La médiathèque ouvre exceptionnellement ses réserves au public !

@ Médiathèque Etienne Caux