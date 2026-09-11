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Les réserves patrimoniales : les pièces secrètes de la médiathèque, Médiathèque intercommunale, Châteaubriant

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque intercommunale · Châteaubriant

Les réserves patrimoniales : les pièces secrètes de la médiathèque, Médiathèque intercommunale, Châteaubriant

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque intercommunale
Adresse
6 place Saint Nicolas 44110 Châteaubriant
Ville
44110 Châteaubriant
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription en ligne ou au 02 40 81 03 33

Les réserves patrimoniales : les pièces secrètes de la médiathèque Samedi 19 septembre, 10h30 Médiathèque intercommunale Loire-Atlantique

Sur inscription en ligne ou au 02 40 81 03 33

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

La médiathèque a aussi ses endroits secrets, accessibles uniquement lors des Journées du patrimoine ! Laissez-vous guider pour découvrir les différents fonds et les méthodes de conservation.
Sur inscription en ligne ou au 02 40 81 03 33.

Médiathèque intercommunale 6 place Saint Nicolas 44110 Châteaubriant Châteaubriant 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 81 03 33
La médiathèque a aussi ses endroits secrets, accessibles uniquement lors des Journées du patrimoine ! Laissez-vous guider pour décuovrir les différents fonds et les méthodes de conservation.

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