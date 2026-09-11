Les réserves patrimoniales : les pièces secrètes de la médiathèque, Médiathèque intercommunale, Châteaubriant

Informations pratiques

Les réserves patrimoniales : les pièces secrètes de la médiathèque Samedi 19 septembre, 10h30 Médiathèque intercommunale Loire-Atlantique

Sur inscription en ligne ou au 02 40 81 03 33

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

La médiathèque a aussi ses endroits secrets, accessibles uniquement lors des Journées du patrimoine ! Laissez-vous guider pour découvrir les différents fonds et les méthodes de conservation.

Sur inscription en ligne ou au 02 40 81 03 33.

Médiathèque intercommunale 6 place Saint Nicolas 44110 Châteaubriant Châteaubriant 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 81 03 33

La médiathèque a aussi ses endroits secrets, accessibles uniquement lors des Journées du patrimoine ! Laissez-vous guider pour décuovrir les différents fonds et les méthodes de conservation.

CCCD