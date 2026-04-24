Les rêves d’ailleurs d’Eugénie Rue du Casino, accès sous la marquise côté parc des Sources Vichy

Vichy

Les rêves d’ailleurs d’Eugénie

Rue du Casino, accès sous la marquise côté parc des Sources Parc de l’Impératrice, terrasse du Palais des congrès Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13 18:15:00

Date(s) :

2026-06-13

Création originale de l’association vichyssoise A la Cour Impériale et de la Cie Saltoria , ce spectacle s’appuie sur des recherches historiques autour de l’Impératrice Eugénie et des danses d’époque.

.

Rue du Casino, accès sous la marquise côté parc des Sources Parc de l’Impératrice, terrasse du Palais des congrès Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An original creation by the Vichy association A la Cour Impériale and the Saltoria company, this show is based on historical research into Empress Eugénie and period dances.

L’événement Les rêves d’ailleurs d’Eugénie Vichy a été mis à jour le 2026-04-20 par Vichy Destinations