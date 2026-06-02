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Les Ripailles Place des Tilleuls Châteauponsac

Les Ripailles Place des Tilleuls Châteauponsac

Les Ripailles Place des Tilleuls Châteauponsac samedi 1 août 2026.

Lieu : Place des Tilleuls

Adresse : Place de la République

Ville : 87290 Châteauponsac

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Châteauponsac

Les Ripailles

Place des Tilleuls Place de la République Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Venez vous délecter de bons produits lors de ce marché pendant lequel les producteurs vous proposent leurs produits à emporter ou à déguster sur place (cuisson par les membres de l’association).   .

Place des Tilleuls Place de la République Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   calchateauponsac@gmx.fr

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English :

L’événement Les Ripailles Châteauponsac a été mis à jour le 2026-06-02 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin

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