Les Ripailles Place des Tilleuls Châteauponsac
Les Ripailles Place des Tilleuls Châteauponsac samedi 1 août 2026.
Châteauponsac
Les Ripailles
Place des Tilleuls Place de la République Châteauponsac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Venez vous délecter de bons produits lors de ce marché pendant lequel les producteurs vous proposent leurs produits à emporter ou à déguster sur place (cuisson par les membres de l’association). .
Place des Tilleuls Place de la République Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine calchateauponsac@gmx.fr
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L’événement Les Ripailles Châteauponsac a été mis à jour le 2026-06-02 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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