Les Ripailles Place des Tilleuls Châteauponsac

Châteauponsac

Les Ripailles

Place des Tilleuls Place de la République Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Venez vous délecter de bons produits lors de ce marché pendant lequel les producteurs vous proposent leurs produits à emporter ou à déguster sur place (cuisson par les membres de l’association). .

Place des Tilleuls Place de la République Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine calchateauponsac@gmx.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Ripailles Châteauponsac a été mis à jour le 2026-06-02 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin