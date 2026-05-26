Les rives citadines du Léguer Quai d’Aiguillon Lannion
Les rives citadines du Léguer Quai d’Aiguillon Lannion mercredi 15 juillet 2026.
Lannion
Les rives citadines du Léguer
Quai d’Aiguillon La poste Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Promenade sur les bords du Léguer pour traverser le temps en anecdotes et petites histoires sur l’importance du fleuve
pour la cité.
RDV devant la poste. Durée 2h. .
Quai d’Aiguillon La poste Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 32 51
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English :
L’événement Les rives citadines du Léguer Lannion a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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