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Les rives citadines du Léguer Quai d’Aiguillon Lannion

Les rives citadines du Léguer Quai d’Aiguillon Lannion mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Quai d'Aiguillon

Adresse : La poste

Ville : 22300 Lannion

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Tarif :

Lannion

Les rives citadines du Léguer

Quai d’Aiguillon La poste Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Promenade sur les bords du Léguer pour traverser le temps en anecdotes et petites histoires sur l’importance du fleuve
pour la cité.
RDV devant la poste. Durée 2h.   .

Quai d’Aiguillon La poste Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 32 51 

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English :

L’événement Les rives citadines du Léguer Lannion a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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