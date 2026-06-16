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AGENDA · Sellières

Les Saisons des Histoires Rue d’Osse Sellières

mercredi 16 décembre 2026 · Rue d'Osse · Sellières

Informations pratiques

Début
mercredi 16 décembre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Rue d'Osse
Adresse
Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Sellières
Ville
39230 Sellières
Département
Jura
Tarif
0 0 Gratuit Gratuit

Sellières

Les Saisons des Histoires

Rue d’Osse Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Sellières Sellières Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 10:30:00
fin : 2026-12-16

Date(s) :
2026-12-16

Plongez dans un univers inspiré par des saisons bercées de chansons et illuminées par les kamishibaïs magiques.

Animé par Artisane d’histoires.

Sans réservation ouvert à tous à partir de 5 ans.   .

Rue d’Osse Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Sellières Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 14 04  mediatheque@bressehauteseille.fr

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English : Les Saisons des Histoires

L’événement Les Saisons des Histoires Sellières a été mis à jour le 2026-06-16 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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