Les Saisons des Histoires Rue d’Osse Sellières
mercredi 16 décembre 2026 · Rue d'Osse · Sellières
Informations pratiques
Sellières
Les Saisons des Histoires
Rue d’Osse Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Sellières Sellières Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 10:30:00
fin : 2026-12-16
Date(s) :
2026-12-16
Plongez dans un univers inspiré par des saisons bercées de chansons et illuminées par les kamishibaïs magiques.
Animé par Artisane d’histoires.
Sans réservation ouvert à tous à partir de 5 ans. .
Rue d’Osse Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Sellières Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 14 04 mediatheque@bressehauteseille.fr
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English : Les Saisons des Histoires
L’événement Les Saisons des Histoires Sellières a été mis à jour le 2026-06-16 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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