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Les Saisons des Histoires Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Voiteur Voiteur

Les Saisons des Histoires Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Voiteur Voiteur mercredi 18 novembre 2026.

Lieu : Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Voiteur

Adresse : 2 Rue des Masses

Ville : 39210 Voiteur

Département : Jura

Début : mercredi 18 novembre 2026

Fin : mercredi 18 novembre 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Voiteur

Les Saisons des Histoires

Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Voiteur 2 Rue des Masses Voiteur Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 16:00:00
fin : 2026-11-18

Date(s) :
2026-11-18

Plongez dans un univers inspiré par des saisons bercées de chansons et illuminées par les kamishibaïs magiques.

Animé par Artisane d’histoires.

Sans réservation ouvert à tous à partir de 5 ans.   .

Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Voiteur 2 Rue des Masses Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 14 04  mediatheque@bressehauteseille.fr

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English :

L’événement Les Saisons des Histoires Voiteur a été mis à jour le 2026-04-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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