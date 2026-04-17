Les Saisons des Histoires Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Voiteur Voiteur
Les Saisons des Histoires Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Voiteur Voiteur mercredi 18 novembre 2026.
Voiteur
Les Saisons des Histoires
Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Voiteur 2 Rue des Masses Voiteur Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 16:00:00
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-11-18
Plongez dans un univers inspiré par des saisons bercées de chansons et illuminées par les kamishibaïs magiques.
Animé par Artisane d’histoires.
Sans réservation ouvert à tous à partir de 5 ans. .
Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Voiteur 2 Rue des Masses Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 14 04 mediatheque@bressehauteseille.fr
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English :
L’événement Les Saisons des Histoires Voiteur a été mis à jour le 2026-04-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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