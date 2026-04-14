Les samedis à histoires, Bibliothèque Villejean, Rennes

Les samedis à histoires Samedi 18 avril, 10h30 Bibliothèque Villejean Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T10:30:00+02:00 – 2026-04-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T10:30:00+02:00 – 2026-04-18T11:00:00+02:00

Des lectures adaptées aux enfants avec leurs parents.

Une thématique est choisie pour chacun des rendez-vous.

0-3 ans

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 32 http://bibliotheques.rennes.fr

Lectures pour les 0-3 ans

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