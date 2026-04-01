Les samedis de l’Ardi Le château est-il photogénique ? Musée de Normandie Caen

Caen

Les samedis de l’Ardi Le château est-il photogénique ?

Musée de Normandie Château, Caen, France Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-04-25 15:45:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-05-30 2026-06-27

Le château est-il photogénique ?

Le Musée de Normandie et l’Ardi Photographies vous propose un temps de rencontre et d’échanges avec un artiste photographe au sein de l’exposition Le château des photographes.

Les samedis de l’Ardi

Le château est-il photogénique ?

Le Musée de Normandie et l’Ardi Photographies vous propose un temps de rencontre et d’échanges avec un artiste photographe au sein de l’exposition Le château des photographes.

Samedi 25 avril Un sujet à réinventer , avec Philippe Delval

Samedi 30 mai Une figure imposée , avec Antoine Cardi et Axelle Rioult

Samedi 27 juin Un objet documentaire et artistique , avec Manuel de Rugy

à 15h

Durée 45 minutes.

6€, retrait des billets sur billetterie-chateauetmusees.caen.fr

Dès 14 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. .

Musée de Normandie Château, Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie

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English : Les samedis de l’Ardi Le château est-il photogénique ?

Is the château photogenic?

The Musée de Normandie and Ardi Photographies invite you to meet and talk with an artist photographer as part of the Le château des photographes exhibition.

L’événement Les samedis de l’Ardi Le château est-il photogénique ? Caen a été mis à jour le 2026-04-13 par Calvados Attractivité