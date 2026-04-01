Les samedis de l’Ardi Le château est-il photogénique ? Musée de Normandie Caen
Les samedis de l’Ardi Le château est-il photogénique ? Musée de Normandie Caen samedi 25 avril 2026.
Caen
Les samedis de l’Ardi Le château est-il photogénique ?
Musée de Normandie Château, Caen, France Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-04-25 15:45:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-05-30 2026-06-27
Le château est-il photogénique ?
Le Musée de Normandie et l’Ardi Photographies vous propose un temps de rencontre et d’échanges avec un artiste photographe au sein de l’exposition Le château des photographes.
Les samedis de l’Ardi
Le château est-il photogénique ?
Le Musée de Normandie et l’Ardi Photographies vous propose un temps de rencontre et d’échanges avec un artiste photographe au sein de l’exposition Le château des photographes.
Samedi 25 avril Un sujet à réinventer , avec Philippe Delval
Samedi 30 mai Une figure imposée , avec Antoine Cardi et Axelle Rioult
Samedi 27 juin Un objet documentaire et artistique , avec Manuel de Rugy
à 15h
Durée 45 minutes.
6€, retrait des billets sur billetterie-chateauetmusees.caen.fr
Dès 14 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. .
Musée de Normandie Château, Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie
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English : Les samedis de l’Ardi Le château est-il photogénique ?
Is the château photogenic?
The Musée de Normandie and Ardi Photographies invite you to meet and talk with an artist photographer as part of the Le château des photographes exhibition.
L’événement Les samedis de l’Ardi Le château est-il photogénique ? Caen a été mis à jour le 2026-04-13 par Calvados Attractivité
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