Les Samedis des Halles, Halles de l’Abbaye, Alès

Les Samedis des Halles Samedi 14 mars, 09h00 Halles de l’Abbaye Gard

Atelier dégustation : « Vanille et chocolat aux Halles de l’Abbaye »

Plongez dans un voyage sensoriel au cœur des saveurs envoûtantes de la vanille et du chocolat !

Pour cette édition spéciale, nous accueillons Thierry ROUX, artisan passionné de « Graines de Gourmandises », qui vous fera découvrir les secrets et les subtilités de ces deux trésors gourmands.

Au programme :

Dégustations pour éveiller vos papilles et affiner votre palais.

Anecdotes et conseils pour sublimer vos recettes maison.

Rencontres conviviales avec un expert qui partage sa passion avec générosité.

Que vous soyez amateur de douceur ou simple curieux, cet atelier est une invitation à savourer l’instant présent, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Venez nombreux, et laissez-vous tenter par l’art de la gourmandise !

Halles de l’Abbaye Place de l’abbaye, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

