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Les samedis du chai Bonnat

Les samedis du chai Bonnat

Les samedis du chai Bonnat samedi 9 mai 2026.

Lieu : Le chai

Adresse : 22 Rue Grande

Ville : 23220 Bonnat

Département : Creuse

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Bonnat

Les samedis du chai

Le chai 22 Rue Grande Bonnat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-11-07 17:00:00

Date(s) :
2026-05-09 2026-06-06 2026-07-04 2026-09-05 2026-11-07 2026-12-05

Les samedis du Chai
De 10h00 à 17h00
Gratuit
Visite des lieux, découverte des animations

–> Le chai   .

Le chai 22 Rue Grande Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76 

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English : Les samedis du chai

L’événement Les samedis du chai Bonnat a été mis à jour le 2026-05-05 par Portes de la Creuse en Marche

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