Les samedis du chai Bonnat
Les samedis du chai Bonnat samedi 9 mai 2026.
Bonnat
Les samedis du chai
Le chai 22 Rue Grande Bonnat Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-11-07 17:00:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-06-06 2026-07-04 2026-09-05 2026-11-07 2026-12-05
Les samedis du Chai
De 10h00 à 17h00
Gratuit
Visite des lieux, découverte des animations
–> Le chai .
Le chai 22 Rue Grande Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76
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English : Les samedis du chai
L’événement Les samedis du chai Bonnat a été mis à jour le 2026-05-05 par Portes de la Creuse en Marche
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