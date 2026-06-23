Les sangsues médicinales et leurs usages Doville samedi 11 juillet 2026.

Doville

Les sangsues médicinales et leurs usages

Doville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-11 17:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Avec une hirudothérapeute et un agent de la Réserve naturelle de la Sangsurière et de l’Adriennerie, découvrez les sangsues, ces animaux suceurs de sang utilisés à des fins médicales. Chiens interdits. Bottes conseillées. Réservation obligatoire. .

Doville 50250 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

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English : Les sangsues médicinales et leurs usages

L’événement Les sangsues médicinales et leurs usages Doville a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin