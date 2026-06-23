Les sangsues médicinales et leurs usages Doville
Les sangsues médicinales et leurs usages Doville samedi 11 juillet 2026.
Doville
Les sangsues médicinales et leurs usages
Doville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-11 17:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Avec une hirudothérapeute et un agent de la Réserve naturelle de la Sangsurière et de l’Adriennerie, découvrez les sangsues, ces animaux suceurs de sang utilisés à des fins médicales. Chiens interdits. Bottes conseillées. Réservation obligatoire. .
Doville 50250 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr
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English : Les sangsues médicinales et leurs usages
L’événement Les sangsues médicinales et leurs usages Doville a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin
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