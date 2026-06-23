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Les sangsues médicinales et leurs usages Doville

Les sangsues médicinales et leurs usages Doville

Les sangsues médicinales et leurs usages Doville samedi 11 juillet 2026.

Ville
50250 Doville
Département
Manche
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Doville

Les sangsues médicinales et leurs usages

Doville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-11 17:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Avec une hirudothérapeute et un agent de la Réserve naturelle de la Sangsurière et de l’Adriennerie, découvrez les sangsues, ces animaux suceurs de sang utilisés à des fins médicales. Chiens interdits. Bottes conseillées. Réservation obligatoire.   .

Doville 50250 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30  accueil@parc-cotentin-bessin.fr

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English : Les sangsues médicinales et leurs usages

L’événement Les sangsues médicinales et leurs usages Doville a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin

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