Saint-Maurice-la-Clouère

Les Sapinnettes

Saint-Maurice-la-Clouère Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Concours Mulassier et vide grenier.

Organisé par D’Rives en fêtes .

Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 98 97 02 drives.en.fetes86160@gmail.com

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English : Les Sapinnettes

L’événement Les Sapinnettes Saint-Maurice-la-Clouère a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou