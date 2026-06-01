Les Sapinnettes Saint-Maurice-la-Clouère
Les Sapinnettes Saint-Maurice-la-Clouère dimanche 28 juin 2026.
Saint-Maurice-la-Clouère
Les Sapinnettes
Saint-Maurice-la-Clouère Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Concours Mulassier et vide grenier.
Organisé par D’Rives en fêtes .
Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 98 97 02 drives.en.fetes86160@gmail.com
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English : Les Sapinnettes
L’événement Les Sapinnettes Saint-Maurice-la-Clouère a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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