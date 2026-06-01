Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Sapinnettes Saint-Maurice-la-Clouère

Les Sapinnettes Saint-Maurice-la-Clouère

Les Sapinnettes Saint-Maurice-la-Clouère dimanche 28 juin 2026.

Ville : 86160 Saint-Maurice-la-Clouère

Département : Vienne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Saint-Maurice-la-Clouère

Les Sapinnettes

Saint-Maurice-la-Clouère Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Concours Mulassier et vide grenier.
Organisé par D’Rives en fêtes   .

Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 98 97 02  drives.en.fetes86160@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Sapinnettes

L’événement Les Sapinnettes Saint-Maurice-la-Clouère a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

À voir aussi à Saint-Maurice-la-Clouère (Vienne)