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AGENDA · Valdahon

Les Sapins Metaliks Fest VIII Espace Ménétrier Valdahon

samedi 14 novembre 2026 · Espace Ménétrier · Valdahon

Les Sapins Metaliks Fest VIII Espace Ménétrier Valdahon

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Espace Ménétrier
Adresse
16 Rue de l'Église
Ville
25800 Valdahon
Département
Doubs
Tarif
Tarif réduit Tarif réduit

Valdahon

Les Sapins Metaliks Fest VIII

Espace Ménétrier 16 Rue de l’Église Valdahon Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 19:00:00
fin : 2026-11-15 01:00:00

Date(s) :
2026-11-14

Les Sapins Metaliks organisent leur 8ème édition. Placée sous le signe du Metal Extrême, cette soirée promet d’être bouillante !

Avec Muertissima (Death Metal), Erocis (Folk Metal, Holls (Post Metal) & Ritual (Death Metal)

Découvrez les talents locaux et français le 18 avril 2026 !   .

Espace Ménétrier 16 Rue de l’Église Valdahon 25800 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Les Sapins Metaliks Fest VIII

L’événement Les Sapins Metaliks Fest VIII Valdahon a été mis à jour le 2026-05-29 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS

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