Les Sapins Metaliks Fest VIII Espace Ménétrier Valdahon
samedi 14 novembre 2026 · Espace Ménétrier · Valdahon
Informations pratiques
Valdahon
Les Sapins Metaliks Fest VIII
Espace Ménétrier 16 Rue de l’Église Valdahon Doubs
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 19:00:00
fin : 2026-11-15 01:00:00
Date(s) :
2026-11-14
Les Sapins Metaliks organisent leur 8ème édition. Placée sous le signe du Metal Extrême, cette soirée promet d’être bouillante !
Avec Muertissima (Death Metal), Erocis (Folk Metal, Holls (Post Metal) & Ritual (Death Metal)
Découvrez les talents locaux et français le 18 avril 2026 ! .
Espace Ménétrier 16 Rue de l’Église Valdahon 25800 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Sapins Metaliks Fest VIII
L’événement Les Sapins Metaliks Fest VIII Valdahon a été mis à jour le 2026-05-29 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS
À voir aussi à Valdahon (Doubs)
- SNCF Réseau vous ouvre les portes de la gare de Valdahon, Valdahon, Valdahon 18 septembre 2026
- Fête des solutions d’ici Siège de la Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs Valdahon 19 septembre 2026
- Fête des solutions d’ici Siège de la Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs Valdahon 19 septembre 2026
- Eveil musical, Médiatheque Brachotte, Valdahon 3 octobre 2026