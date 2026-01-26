Les saveurs médiévales au château de Ventadour Moustier-Ventadour
Les saveurs médiévales au château de Ventadour
La Chanselve Moustier-Ventadour Corrèze
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
2026-07-31 2026-08-21
Les saveurs médiévales au Château de Ventadour.
Découvrez ce que l’on mangeait au Château de Ventadour au Moyen-Âge.
Animé par le Pays d’Art et d’Histoire des Hautes Terres Corrézienne et de Ventadour.
Tarifs 5€/adulte, 3€ de 6 à 16 ans. Gratuit pour les moins de 6 ans.
Réservation obligatoire au 05 55 93 04 34. .
La Chanselve Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34 accueil@toursme-egletons.com
