Les saveurs médiévales au château de Ventadour Moustier-Ventadour

Les saveurs médiévales au château de Ventadour

La Chanselve Moustier-Ventadour Corrèze

2026-07-31 2026-08-21

Les saveurs médiévales au Château de Ventadour.

Découvrez ce que l’on mangeait au Château de Ventadour au Moyen-Âge.

Animé par le Pays d’Art et d’Histoire des Hautes Terres Corrézienne et de Ventadour.

Tarifs 5€/adulte, 3€ de 6 à 16 ans. Gratuit pour les moins de 6 ans.

Réservation obligatoire au 05 55 93 04 34. .

La Chanselve Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34 accueil@toursme-egletons.com

