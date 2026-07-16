Les savoir-faire d’exception, Aubette 1928, Strasbourg

Informations pratiques

Les savoir-faire d’exception 19 et 20 septembre Aubette 1928 Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À la découverte des métiers d’excellence EPV

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Réseau Excellence EPV Grand Est vous donne rendez-vous dans le cadre prestigieux de l’Aubette 1928, à Strasbourg, pour mettre en lumière les savoir-faire d’exception de notre région.

Pendant deux jours, venez à la rencontre des artisans et professionnels des Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV) et plongez au cœur de leur passion.

Au programme :

– Démonstrations de savoir-faire et de gestes techniques.

– Présentation de réalisations et de pièces uniques.

– Échanges privilégiés sur l’histoire et l’ancrage local de ces entreprises remarquables.

Une belle opportunité pour petits et grands de découvrir la richesse du patrimoine artisanal et industriel du Grand Est !

Aubette 1928 Place Kléber, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Bas-Rhin Grand Est 0368985000 https://www.musees.strasbourg.eu/aubette-1928 Cette bâtisse à destination militaire, due à l’architecte Jacques-François Blondel et datant de 1764, est le seul élément construit de son projet urbain pour Strasbourg. Endommagé pendant le siège de 1870, seule la façade est préservée. En 1922, l’architecte Paul Horn et son frère André, en association avec Ernest Heitz, deviennent concessionnaires de l’aile droite du bâtiment et la transforment en complexe de restauration, fêtes et loisirs, sur cinq niveaux. L’ambitieux programme d’architecture intérieure est réalisé de 1926 à 1928 par l’avant-garde artistique de cette époque, une équipe comprenant l’architecte hollandais Théo van Doesburg, le sculpteur strasbourgeois Hans Arp et son épouse, le peintre Sophie Taeuber. Les décors font qualifier l’édifice de chapelle sixtine de l’art moderne. Ils sont masqués à partir de 1938 et redécouverts en 1977. En 1997, la restauration du ciné-dancing est terminée et celle de la salle des fêtes et du foyer-bar est envisagée.

À la découverte des métiers d’excellence EPV

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