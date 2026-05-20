Les Saxofolies de Paris / Festival Adolphe Sax 2026 Mairie du 18e arrondissement PARIS

Une nouvelle occasion de rendre hommage au génie inventeur du Saxophone, Adolphe Sax !

Au total, une dizaine d’événements, plus de 20 artistes, 10 lieux à Paris !

Jeudi 11 juin :

Parcours Adolphe Sax (1/3), gratuit : Réservez ici !

17h-17h45 : Rendez-vous chez Syos, SYOS Cap18, 189 Rue d’Aubervilliers, Voie C porte 22 – 2e étage – 2e gauche, 75018, fabricant de bec de saxophones : présentation de Syos, visite de l’usine avec ses imprimantes 3D

Concert d’ouverture, gratuit : Réservez ici !

19h30, Salle des Fêtes, Mairie du 18e arrondissement de Paris, 1 place Jules Joffrin, 75018, Concert d’ouverture :​​​

Ensemble de saxophones du CRR de Versailles Grand Parc

Nicolas Arsenijevic, saxophone

Baptiste Herbin, saxophone

Pascal Bonnet, saxophone​​​​

Un ensemble de saxophones et 3 solistes exceptionnels… de nombreuses surprises musicales en perspectives !​

#GRANDIOSE #TRANSCRIPTION #SURPRISES #CONCERT_GRATUIT

Vendredi 12 juin :

Parcours Adolphe Sax (2/3), gratuit : Réservez ici !

10h30-12h30 : Rendez-vous chez Buffet Crampon, 203 bis boulevard Saint-Germain, 75007, au showroom de la Société Buffet Crampon, facteur historique, qui fêtait l’année dernière ses 200 ans, une présentation de la Société Buffet Crampon et un cours public avec Philippe Portejoie, professeur honoraire au Conservatoire à rayonnement régional de Paris

14h30-15h15 : Rendez-vous chez Vandoren, 56 rue Lepic, 75018, au showroom de la Société Vandoren, facteur historique, qui fêtait l’année dernière ses 120 ans, de becs de saxophones et clarinettes et d’anches, 56 rue Lepic, 75018, rencontre avec Nicolas Prost : présentation de ses recherches sur le saxophoniste Marcel Mule – livre à paraître en 2026

15h45-16h30 : Rendez-vous chez Musique et Art, 47 rue de Rome, 75008. Musique et Art ouvre ses ateliers d’entretien et de réparation des saxophones, non loin la rue Saint-Georges, adresse des premiers ateliers d’Adolphe Sax à Paris

17h-17h45 : Rendez-vous chez Selmer, 59 rue Marcadet, 75018, au showroom de la Société Selmer, facteur historique de saxophones, qui fêtait l’année dernière ses 140 ans, légataire universel de la Société Adolphe Sax et Cie, 59 Rue Marcadet, 75018 : rencontre avec Eva Barthas, saxophoniste à la Garde Républicaine, partage d’expérience sur transdisciplinarité, la création de projets et la recherche d’une voie artistique

Samedi 13 juin :

Parcours Adolphe Sax (3/3), gratuit : Réservez ici !

10h-10h45 : Rendez-vous chez Sax Machine, 180 rue Lafayette, 75010 : Sax Machine ouvre ses ateliers d’entretien et de réparation des saxophones, non loin la rue Saint-Georges, adresse des premiers ateliers d’Adolphe Sax à Paris

Les ateliers d’initiation au saxophone, gratuits : Réservez ici !

Venez essayer le saxophone ou découvrir de près la famille des saxophones !

Des ateliers de découverte du saxophone organisés à la Bibliothèque Jacqueline de Romilly (16 Av. de la Prte de Montmartre, 75018 Paris) entre 14h et 15h30 : Réservez ici !

Durée d’un atelier : 25 minutes

Intervenants : enseignants et étudiants du réseau des Conservatoires de Paris

Contenu : nous vous proposerons d’essayer de souffler dans l’instrument, de découvrir la famille des saxophones et d’en entendre les différents membres.

Parrainées par Baptiste Herbin, les Saxofolies de Paris_Festival Adolphe Sax se tiendront du 11 au 13 juin prochains, à Paris.

Du jeudi 11 juin 2026 au samedi 13 juin 2026 :

gratuit

Sur réservation obligatoire. Voir les liens sur le site du festival

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T01:59:59+02:00

Date(s) :

Mairie du 18e arrondissement 1 place Jules Joffrin 75018 PARIS

https://www.festivaladolphesax.com/ contact@festivaladolphesax.com https://www.facebook.com/festivaladolphesax https://www.facebook.com/festivaladolphesax https://x.com/festivalsax



Afficher la carte du lieu Mairie du 18e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire

