LES SCHUMANN, LE COEUR DU ROMANTISME, Théâtre Alexandre Dumas, Saint-Germain-en-Laye

LES SCHUMANN, LE COEUR DU ROMANTISME Vendredi 26 juin, 20h00 Théâtre Alexandre Dumas Yvelines

38

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T20:00:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T20:00:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00

Franck Ferrand vous invite dans l’intimité du couple Schumann avec un programme mêlant œuvres de Robert, Clara, Brahms et Mendelssohn. Une soirée narrative et musicale célébrant l’amour, la création et l’héritage musical des Schumann avec 10 musiciens exceptionnels dont Raphaël Sévère, Manon Galy, Nathanaël Gouin et bien d’autres. L’écrivain et animateur radio tisse les liens entre les œuvres et raconte l’histoire passionnante de ce couple mythique de la musique romantique. De la Sonate pour violon aux Fantasiestücke pour clarinette, en passant par les Lieder de Clara, ce concert-récit offre une immersion totale dans l’univers des Schumann.

Théâtre Alexandre Dumas 3 Rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

LES SCHUMANN, LE COEUR DU ROMANTISME