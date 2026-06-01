Les sculptures de Notre-Dame-de-la-Couldre, Musée d’art et d’histoire de Parthenay, Parthenay

Les sculptures de Notre-Dame-de-la-Couldre Vendredi 18 septembre, 18h00 Musée d’art et d’histoire de Parthenay Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Conférence animée par Maria Cavaillès, conservatrice des antiquités et objets d’art.

Musée d’art et d’histoire de Parthenay 1 Rue de la Vau Saint Jacques, 79200 Parthenay, France Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549949027 https://www.parthenay.fr/musee La présentation de l’histoire locale s’articule autour de la maquette de la ville. Importante collection archéologique issue des fouilles de la ville médiévale : céramique, dont faïence de Saint-Porchaire. La présentation des faïences fines de Parthenay met en valeur les œuvres de la manufacture de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle. Le fonds photographique d’Eugène Cordier offre un choix très vivant de scènes de la vie quotidienne à Parthenay et en Gâtine au début du siècle. Parc de stationnement (à moins de 100m).

Conférence animée par Maria Cavaillès, conservatrice des antiquités et objets d’art.

©Musée de Parthenay