Les séances POPUP de mai au Forum des images Forum des images Paris

Bande dessinée

Detroit Roma : rencontre avec Elene Usdin et Boni – créateur.ices de la bande-dessinée

Detroit, 2015. À bord d’une vieille Ford Galaxy, deux jeunes filles traversent une Amérique en déclin, du Nord au Sud. Fuyant Detroit, leur ville natale, elles roulent jusqu’à Rome, en Géorgie, pâle copie de la cité antique. Un road-trip aussi mystérieux qu’imprégné de sens. Pour Becki, il s’agit de remonter la route des esclaves, ses ancêtres. Pour Summer, de rendre hommage aux racines italiennes de sa mère, Gloria. Sur la route, Becki gratte dans ses carnets de dessin déjà noircis par leur histoire, leurs drames quotidiens et leur amitié chaotique. Au fil des croquis, des kilomètres avalés et des confidences, les deux amies délieront les secrets de famille qui ont noué leur destin, bien avant leur naissance.

Une rencontre haute en couleurs !

Mercredi 06 mai à 19h

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Animation

Rencontre et projection autour de l’œuvre de Vergine Keaton

Réalisatrice et artiste visuelle, Vergine Keaton travaille à partir d’images préexistantes, gravures, peintures populaires ou classiques, qu’elle recompose et dans lesquelles elle redessine. Aux frontières de l’animation et du cinéma expérimental, Ses films décentrent le regard vers l’infiniment petit ou l’infiniment grand, et font de chaque détail un événement.

Lors de cette rencontre exceptionnelle, découvrez l’œuvre de cette artiste multi-primée, avec la projection de plusieurs de ses courts métrages, dont certains ont été exposés au Centre Pompidou Metz ou sur Times Square à New York.

Mercredi 20 mai à 19h

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Jeux vidéo

Séance de jeu collective sur No I’m not a human

Au milieu de l’apocalypse, parviendrez-vous à distinguer la vérité du mensonge ? Ces pauvres gens qui frappent à votre porte, sont-ils des humain·es, ou des « visiteur·euses » déguisé·es pour mieux vous tromper et vous dévorer ?

Une séance de jeu vidéo collective pour essayer de survivre à la fin du monde, et l’occasion unique de vivre ce jeu en salle de cinéma : ensemble, saurez-vous faire les bons choix ?

Mercredi 27 mai à 19h

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Jeu vidéo, bande dessinée, animation… Les mercredis, autour de 19h, venez à la rencontre d’artistes qui vous font entrer dans les coulisses de leur œuvre et visiter les recoins de leur imaginaire.

Du mercredi 06 mai 2026 au mercredi 27 mai 2026 :

payant

7,50 € tarif plein

6 € tarif réduit

5,5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité

5 € pour les moins de 14 ans

4 € avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité

Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-28T01:59:59+02:00

Date(s) :

Forum des images Westfield Forum des Halles, 2 Rue du cinéma 75001 Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des HallesParis

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