Les secrets de création de Mademoiselle Kiss, drag-queen et costumière Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris
Les secrets de création de Mademoiselle Kiss, drag-queen et costumière Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris samedi 27 juin 2026.
Polissonne par nature et kitsch par choix, Mademoiselle Kiss à quitté sa Normandie natale pour conquérir le monde. Drag-queen en technicolor, elle est une étoile pop, chipie et spectaculaire de la scène parisienne. Sous les perruques et le maquillage, il y a Quentin Lefèbvre qui, en plus de créer ses propres tenues, a habillé quelques unes des meilleures drag-queens françaises : Mami Watta, Sara Forever, Ruby on the Nail ou encore Lula Strega.
Lors de cette rencontre organisée à la Médiathèque Jean-Pierre Melville, Mademoiselle Kiss/Quentin Lefèvbre se confiera sur la création de costumes ainsi que sur l’imaginaire nécessaire pour composer les tenues les plus extravagantes. Et vous donnera, qui sait, quelques tips pour apprendre à vous maquiller !
- Réservation conseillée
Sous toutes les coutures, focus sur le vêtement en bibliothèques ! A cette occasion, nous vous proposons une rencontre avec Mademoiselle Kiss, drag-queen et alter ego de Quentin Lefèbvre, costumier.
Le samedi 27 juin 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit
Réservation conseillée
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T15:00:00+02:00_2026-06-27T16:00:00+02:00
Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris
+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/
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