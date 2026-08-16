Informations pratiques

Montargis

Les secrets de l’église Sainte-Marie Madeleine

PLACE ANDRUET DU CERCEAU DEVANT L’ENTREE PRINCIPALE DE L’EGLISE Montargis Loiret

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 14:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Les secrets de l’église Sainte-Marie Madeleine

Visitez l’église Sainte-Marie Madeleine, son chœur Renaissance, son clochet dessiné par Viollet-Le-Duc et ses vitraux des ateliers Lobin de Tours.

Durée 2h00 0 .

PLACE ANDRUET DU CERCEAU DEVANT L’ENTREE PRINCIPALE DE L’EGLISE Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 87 contact@tourisme-montargis.fr

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English :

The secrets of Sainte-Marie Madeleine church a summer à la carte

L’événement Les secrets de l’église Sainte-Marie Madeleine Montargis a été mis à jour le 2026-08-11 par OT MONTARGIS