Les secrets de l’église Sainte-Marie Madeleine Montargis
dimanche 23 août 2026 · Montargis
Informations pratiques
Montargis
Les secrets de l’église Sainte-Marie Madeleine
PLACE ANDRUET DU CERCEAU DEVANT L’ENTREE PRINCIPALE DE L’EGLISE Montargis Loiret
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 14:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Les secrets de l’église Sainte-Marie Madeleine
Visitez l’église Sainte-Marie Madeleine, son chœur Renaissance, son clochet dessiné par Viollet-Le-Duc et ses vitraux des ateliers Lobin de Tours.
Durée 2h00 0 .
PLACE ANDRUET DU CERCEAU DEVANT L’ENTREE PRINCIPALE DE L’EGLISE Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 87 contact@tourisme-montargis.fr
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English :
The secrets of Sainte-Marie Madeleine church a summer à la carte
L’événement Les secrets de l’église Sainte-Marie Madeleine Montargis a été mis à jour le 2026-08-11 par OT MONTARGIS
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