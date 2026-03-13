Les secrets de Mélusine Balade contée semi-nocturne Place du Bail Vouvant

Les secrets de Mélusine Balade contée semi-nocturne

Place du Bail Devant l’office de Tourisme Vouvant Vendée

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 20:30:00

fin : 2026-07-06 21:30:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30

Balade contée par la Fée Morgane

Sur les traces de Mélusine, contée par la Fée Morgane

À la tombée du jour, lorsque l’eau se fait miroir et que les murmures du vent deviennent légende… une silhouette apparaît.

En costume, entre récit et musique, la Fée Morgane vous entraîne le long des rives de la Mère pour une balade hors du temps. Ici, il ne s’agit pas seulement d’écouter une histoire… mais d’y entrer.

Au fil de la déambulation, Morgane vous dévoile la destinée fascinante de la Fée Mélusine sa puissance, sa malédiction, et les croyances locales qui racontent qu’elle reposerait encore dans les eaux de la rivière. Entre poésie et mystère, la légende prend chair.

Le parcours longe l’eau, traverse la poterne, et se transforme peu à peu en une véritable expérience immersive. Les mots se mêlent à la musique, les silences deviennent éloquents, et chacun est invité à ressentir, imaginer, vibrer.

Petits et grands héros, laissez-vous guider.

Ouvrez l’oreille.

La rivière n’a peut-être pas dit son dernier mot…

EN JUILLET Les lundis 06/07 20/07 27/07 à 20h30

EN AOÛT Les lundis 03/08 10/08 17/08 24/08 31/08 à 20h30

RDV devant l’office de de tourisme Place du Bail 85210 Vouvant

DURÉE 1h00

TOUT PUBLIC

A PRÉVOIR: chaussures adaptées

Places limitées sur réservation à l’office de tourisme Arrêt des réservations à 13h.

Billetterie en ligne à venir .

Place du Bail Devant l’office de Tourisme Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

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English :

Storytelling stroll with Fairy Morgane

L’événement Les secrets de Mélusine Balade contée semi-nocturne Vouvant a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin