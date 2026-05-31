Les Secrets de Vandœuvre, Hôtel de Ville 54500 Vandoeuvre, Vandœuvre-lès-Nancy
Les Secrets de Vandœuvre, Hôtel de Ville 54500 Vandoeuvre, Vandœuvre-lès-Nancy samedi 27 juin 2026.
Les Secrets de Vandœuvre Samedi 27 juin, 10h00 Hôtel de Ville 54500 Vandoeuvre Meurthe-et-Moselle
Gratuit – Tout public à partir de 12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00
Chaussez-vous confortablement, suivez les guides et partez à la découverte du patrimoine riche et varié du village de Vandœuvre lors d’une randonnée immersive sur toute une journée avec repas tiré du sac le midi ! Pas à pas, vous explorerez les trésors cachés, les anecdotes et les histoires fascinantes qui jalonnent le village, entre fontaines et lavoirs, alliant nature, culture et histoire.
Hôtel de Ville 54500 Vandoeuvre 7, rue de Parme 54500 Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Embellie Mairie Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@vandu0153uvre.fr »}]
Randonnée à la journée au fil du patrimoine vandopérien Randonnée Patrimoine
Ville de Vandœuvre – Pôle Environnement/Biodiversité
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