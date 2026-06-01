L’église Saint-Melaine au clair de lune : Visite guidée et contée à la lampe de poche, Eglise Saint-Melaine, Vandœuvre-lès-Nancy

L’église Saint-Melaine au clair de lune : Visite guidée et contée à la lampe de poche Samedi 27 juin, 22h00 Eglise Saint-Melaine Meurthe-et-Moselle

Entrée libre, tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T22:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T22:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:00:00+02:00

Venez vivre une expérience nocturne inoubliable lors d’une visite guidée et contée de l’église Saint-Melaine, à la lueur d’une lampe de poche, dans le cadre enchanteur de la Nuit des Églises ! Ce moment privilégié et intimiste, vous plongera dans l’histoire fascinante de ce lieu emblématique, tout en éveillant vos sens à la magie de la nuit. Accompagnés d’un guide et d’un conteur, vous arpenterez les recoins mystérieux de l’église, découvrant ses secrets et ses légendes au fur et à mesure que la lumière dansante de leur lampe de poche révélera les détails architecturaux et artistiques souvent méconnus.

Eglise Saint-Melaine M548+3W Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Visite guidée et contée à la lampe de poche