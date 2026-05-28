Foire Expo 2026 Exposition Il Était une Fois un Studio d’Animation Rue Catherine Opalinska Vandœuvre-lès-Nancy

Vandœuvre-lès-Nancy

Foire Expo 2026 Exposition Il Était une Fois un Studio d’Animation

Rue Catherine Opalinska Parc des expositions Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-13 21:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

La Foire Expo de Nancy célèbre sa 90e édition et promet un rendez-vous exceptionnel du 6 au 14 juin 2026 au Parc Expo de Nancy. Pendant neuf jours, cet événement incontournable du territoire invite petits et grands à vivre une expérience unique mêlant découvertes, shopping, gastronomie et divertissement.

UNE EXPOSITION IMMERSIVE EN 2 PARTIES

La Making-of

Un parcours immersif pour expliquer les étapes de construction et production d’un film d’animation de l’écriture à la promotion.

À travers des espaces scénographiés, découvrez le bureau du réalisateur, la recherche graphique, la modélisation 3D, l’animation des dessins, l’éclairage, le traitement du son…

Animations sur place

Borne selfie

Espace animation enfant

L’univers TAT

Cet espace est consacré à différents films TAT

Les As de la Jungle 2,

Terra Willy,

Les Aventures de Pil,

Pattie et la colère de Poséidon,

Falcon Express (sortie en 2025).

Promenez-vous dans une rue centrale bordée de salles reprenant les différents films avec des décors immersifs, vidéos, costumes, maquettes, photocall, etc.

Un fil conducteur pédagogique sera associé à chaque film la biodiversité, l’architecture médiévale, la mythologie grecque, etc…

Animations sur place

Présence des mascottes de Pattie, Maurice et Miguel !

Hall C.Tout public

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Rue Catherine Opalinska Parc des expositions Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 30 80 00

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English :

The Foire Expo de Nancy celebrates its 90th edition and promises an exceptional rendezvous from June 6 to 14, 2026 at the Parc Expo de Nancy. For nine days, this not-to-be-missed event invites young and old alike to enjoy a unique experience combining discovery, shopping, gastronomy and entertainment.

AN IMMERSIVE EXHIBITION IN 2 PARTS

The Making-of

An immersive journey to explain the construction and production stages of an animated film: from writing to promotion.

Through scenographic spaces, discover the director?s office, graphic research, 3D modeling, drawing animation, lighting, sound treatment?

On-site activities:

Selfie booth

Children’s animation area

The world of TAT

This area is dedicated to various TAT films:

Jungle Aces 2,

Terra Willy,

The Adventures of Pil,

Pattie and the Wrath of Poseidon,

Falcon Express (to be released in 2025).

Stroll along a central street lined with rooms featuring immersive sets, videos, costumes, models, photocalls and more.

Each film has an educational theme: biodiversity, medieval architecture, Greek mythology, etc

On-site entertainment:

Pattie’s mascots, Maurice and Miguel!

Hall C.

L’événement Foire Expo 2026 Exposition Il Était une Fois un Studio d’Animation Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-05-25 par DESTINATION NANCY