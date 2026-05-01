Concert Le XIIe siècle L’Âge d’or du roman Domaine du Charmois Vandœuvre-lès-Nancy
Concert Le XIIe siècle L’Âge d’or du roman Domaine du Charmois Vandœuvre-lès-Nancy vendredi 29 mai 2026.
Vandœuvre-lès-Nancy
Concert Le XIIe siècle L’Âge d’or du roman
Domaine du Charmois Allée Jean-Legras Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-29 22:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Concert de chants clunisiens interprétés par le groupe Scola Metensis
Le groupe messin Scola Metensis se produira en concert dans l’église Saint-Melaine, offrant une interprétation des chants clunisiens du XIIe siècle, période considérée comme l’âge d’or du roman.
Ce concert unique plongera les auditeurs dans l’atmosphère spirituelle et culturelle de l’époque, mettant en valeur la richesse et la beauté des traditions musicales clunisiennes.
À travers ces chants, le groupe rend hommage à l’héritage monastique de Cluny, tout en célébrant l’universalité de la musique sacrée qui continue d’inspirer aujourd’hui. Les spectateurs auront l’occasion de vivre une expérience musicale enrichissante et émouvante dans un cadre historique.Tout public
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Domaine du Charmois Allée Jean-Legras Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 57 80 58 31
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English :
Concert of Cluniac chants performed by the Scola Metensis group
Scola Metensis, a group from Metz, will perform a concert in Saint-Melaine church, offering an interpretation of Cluniac chants from the 12th century, a period considered to be the golden age of the Romanesque.
This unique concert will immerse listeners in the spiritual and cultural atmosphere of the period, highlighting the richness and beauty of Cluniac musical traditions.
Through these songs, the group pays tribute to the monastic heritage of Cluny, while celebrating the universality of sacred music that continues to inspire today. Audiences will enjoy an enriching and moving musical experience in a historic setting.
L’événement Concert Le XIIe siècle L’Âge d’or du roman Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-05-22 par DESTINATION NANCY
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